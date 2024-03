Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Murrhardt: Radlader beschädigt

Am Montag zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr beschädigten Unbekannte die Seitenscheibe eins in der Karlstraße geparkten Radladers mit einer mit Textil ummantelte Vierkantkette. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07191 909-0.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Rund 30.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Montagnachmittag an der Westtangente ereignete. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 45-jähriger mit seinem Lync & Co von der Max-Eyth-Straße kommend in die übergeordnete Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 26-jährigen Audi-Fahrers. Der Lync & Co musste abgeschleppt werden.

Winterbach: Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein leicht verletzter achtjähriger Junge sowie rund 15.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Dienstagmorgen an der Goldbodenkreuzung. Gegen 7.10 Uhr fuhr eine 38-jährige Ford-Fahrerin in die L1150 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 24-jährigen Fahrers eines VW-Transporters.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell