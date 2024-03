Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Einbruch, 15-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Aalen (ots)

Backnang: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Montagabend kurz vor 18:00 Uhr musste ein 22-HJähriger seinen Opel Corsa auf der B14 von Waiblingen in Richtung Backnang an der "Krähenbachkreuzung" aufgrund einer roten Ampel abbremsen. Ein nachfolgender 60-Jähriger VW-Fahrer bremste ebenfalls. Ein dahinterfahrender 44-jähiger Daimler-Fahrer erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den VW auf. Dabei schob er diesen auf den Opel auf. Insgesamt kam es hierbei zu einem Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Fellbach: Parkenden PKW gestreift

Am Montag zwischen 7:45 Uhr und 16.50 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand der Baldungsstraße geparkten VW Passat. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/57720 entgegen.

Fellbach: LKW kommt von der Fahrbahn ab

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache wurde ein 50-jähriger Lenker eines Daimler-Benz Sprinter während der Fahrt kurzeitig bewusstlos, so dass sein Klein-LKW in der Schorndorfer Straße, auf Höhe eines dortigen Schnellrestaurants von der Fahrbahn abkam und einen Baum touchierte. Der Fahrer wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung der K1885 mit der L 1150 ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall, bei dem rund 7000 Euro entstand. Gegen 14.30 Uhr missachtete dort ein 47 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer die Vorfahrt eines 43-jährigen Nissan-Fahrers.

Rudersberg: Einbruch in Wohnhaus

Am Montagabend drang ein Einbrecher über die Terrassentüre in ein Wohnhaus ein, das sich im Wohngebiet zwischen dem Rathaus und dem Panoramaweg befindet. Er durchsuchte mehrere Räume und entwendete nach ersten Erkenntnissen Uhren und Schmuck. Eine sofort eingeleitete Fahndung, die mit mehreren Streifenbesatzungen betrieben wurde, führte nicht zum Erfolg. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im dortigen Wohngebiet nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/20240 entgegen.

Fellbach: 15-Jähriger wurde leicht verletzt

Eigenen Angaben zufolge wurde ein 15-Jähriger am Montagabend gegen 21.40 Uhr auf dem Verbindungsweg von der Schaflandstraße zur Siemensstraße von drei Personen angegangen und gestoßen. Einer der Unbekannten zog offenbar auch ein Messer und schlug damit gegen den Arm des Jugendlichen. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen. Über den Hintergrund des Angriffs liegen keine Erkenntnisse vor; auch im Rahmen einer Fahndung konnten keine Personen angetroffen werden.

Waiblingen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Lkw beschädigte ein 40-Jähriger am Montagvormittag gegen 11 Uhr einen in der Anton-Schmidt-Straße abgestellten Ford-Mondeo, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell