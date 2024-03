Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Straßenverkehrsgefährdung, Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Rot am See: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montagabend kurz nach 18:00 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit einem Audi A3 die L1005 von Gammesfeld kommend in Fahrtrichtung Hegenau. Etwa 100 Meter vor Hegenau kam er auf die linke Fahrbahnseite und kollidiert dort mit dem entgegenkommenden Fendt-Traktor eines 34-Jährigen. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. An dem Traktor ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Da bei der Unfallaufnahme im Atem des Autofahrers Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Crailsheim: Gefährliches Überholen - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend kurz vor 21:00 Uhr war eine 56-Jährige mit ihrem PKW auf der B290 zwischen Wallhausen und Crailsheim unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Autobahnunterführung überholte ein ihr entgegenkommender unbekannter Verkehrsteilnehmer einen vorausfahrenden Bus und kam der 56-Jährigen auf ihrer Spur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die 56-Jährige ihr Fahrzeug stark bis zum Stillstand abbremsen und nach rechts ausweichen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte nach dem Vorfall seine Fahrt fort.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Bühlertann: Radfahrer stürzt

Am Dienstagmorgen kurz vor 5:00 Uhr war ein 60-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Ellwanger Straße unterwegs. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Er musste für medizinische Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwäbisch Hall: Auto zerkratzt

Am Montag parkte ein 21-Jähriger seinen BMW im Bereich der Parkplätze am ZOB. Zwischen 15:00 Uhr und 16:50 Uhr zerkratzte ein Unbekannter das Auto vermutlich mit einem Stein. An der Lackierung entstand ein Schaden von rund 2,.500 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

