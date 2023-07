Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: 3-jähriges Kind nach Unfall mit einem Traktor schwer verletzt

Legden (ots)

Am 22.07.2023, gegen 14:31 stürzte auf einem Radweg an der Straße Wehr 218 in Legden ein Hoftraktor mit Querlenker aus noch ungeklärter Ursache auf die Seite in ein angrenzendes Feld. Ein 3-jähriger Legdener wurde hierbei unter einem Überrollbügel des Traktors eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Der 3-jährige Legdener wurde mittels eines Rettungshubschraubers dem Münsteraner Universitätsklinikum zugeführt. Die 34-jährige Führerin des Traktors erlitt einen Schock und blieb ansonsten unverletzt. Die Unfallaufnahme wird durch ein Verkehrsunfallteam gemeinsam mit dem Verkehrskommissariat 2 der Kreispolizeibehörde Borken gewährleistet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell