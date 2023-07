Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Auto gestohlen, geortet und sichergestellt

Reken (ots)

Tatort: Reken, Kreulkerhook, Pendlerparkplatz; Tatzeit: 19.07.2023, zwischen 07.15 Uhr, bis 17.30 Uhr;

Einen 23 Jahre alten grauen VW Polo entwendeten noch unbekannte Täter am Mittwoch auf dem Pendlerparkplatz am Kreulkerhook. Der Geschädigte konnte den mutmaßlichen Standort seines Fahrzeugs orten - eine Autowerkstatt in Bottrop. Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Recklinghausen suchten die Werkstatt noch am Mittwochabend auf und wurden fündig. Die Kennzeichen und auch die Vorderräder des Polos waren bereits demontiert. Letzteres wurde in der Werkstatt wieder rückgängig gemacht und der Pkw sichergestellt. Der Betreiber der Werkstatt gab an, den Pkw von einem unbekannten Osteuropäer gekauft zu haben. Diese hätte den Pkw mit einem Abschleppwagen transportiert Die Ermittlungen dauern an. (fr)

