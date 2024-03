Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Raubüberfall, Versuchter Einbruch und Diebstahl von Kfz, Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd- Wetzgau: Frau unter vorgehaltener Waffe ausgeraubt

Am Samstag kurz nach 18:00 Uhr hob eine 40-jährige Frau im Vorraum einer Bank in der Karlsbader-Straße einen vierstelligen Geldbetrag ab. Kurz darauf betrat ein bislang unbekannter Mann den Vorraum und forderte die Frau unter Vorhalten einer Schusswaffe zur Herausgabe des Geldes auf. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken, etwa 1,80m großen Mann gehandelt haben. Dieser war um die 20 Jahre alt, hatte helle Haut und sprach ohne erkennbaren Akzent Deutsch. Zum Tatzeitpunkt trug er einen grauen Kapuzenpullover, darüber eine dunkle Jacke, eine blaue Jeans, weiße Schuhe und ein Stofftuch über dem Gesicht.

Die Kriminalpolizei Aalen bittet Zeugen, welche sich zur fraglichen Zeit in der Nähe des Bankgebäudes aufgehalten haben, sich unter Telefon 07361 580-0 mit Hinweisen zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Versuchter Einbruch und Diebstahl von Kfz

In Schwäbisch Gmünd, im Stadtteil Hussenhofen, ereignete sich am Sonntag zwischen Mitternacht und 13:30 Uhr ein Einbruchsversuch in ein Firmengebäude in der Straße "Im Benzfeld". Die Täter waren nicht erfolgreich und gelangten nicht in das Gebäude.

Zusätzlich zu dem Einbruchsversuch wurde ein silberfarbener VW T5 entwendet. Das Fahrzeug wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand vollständig aufgeladen und abtransportiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/3580 zu melden.

Lauchheim: Roller-Fahrer schwer verletzt

Ein 21-jähriger Roller-Fahrer befuhr am Montag, gegen 07:30 Uhr, die Gerlachstraße in Richtung Lindenstraße. Als er an der Kreuzung Schillerstraße abbremsen musste, rutschte sein hinteres Rad zur Seite, woraufhin er in der Folge vom Roller fiel. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht werden. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigte zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Sonntag, 15:30 Uhr, ein bislang Unbekannter einen in der Rudolf-Diesel-Straße geparkten Anhänger. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 entgegen.

