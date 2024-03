Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auseinandersetzung an Tankstelle, Feuerwehreinsatz, Unfall, Diebstahl aus PKW, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang: Auseinandersetzung an Tankstelle

Am Sonntagabend gegen 20:00 Uhr befand sich ein alkoholisierter 28-Jähriger auf dem Gelände einer Tankstelle in er Stuttgarter Straße. Hierbei bespuckte der Mann ein vorbeifahrendes Auto, woraufhin die Insassen des Autos den 28-Jährigen zur Rede stellen wollten. In der Folge griff der 28-Jährige einen 21-Jährigen Mitfahrer des PKWs körperlich an und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher sich die Kontrahenten gegenseitig mit den Fäusten verletzten. Auch nach Eintreffen der alarmierten Polizei verhielt sich der 28-Jährige weiter sehr aggressiv. Er wies einen Atemalkoholwert von rund 1,56 Promille auf. Da aufgrund seines Verhaltens davon ausgegangen werden musste, dass von dem 28-Jährigen noch weitere Störungen ausgehen werden, wurde der Mann in Polizeigewahrsam genommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Spiegelberg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntag gegen 16:40 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Honda-Motorrad auf der L1117 in Fahrtrichtung Oberstenfeld unterwegs. Auf Höhe einer steilen Rechtskurve verlor der Biker vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeiten der die Kontrolle über sein Motorrad. Anschließend stieß er mit einem entgegenkommenden VW Passat einer 40-Jährigen, welche die L1117 in Richtung Sulzbach an der Murr befuhr, zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 54-Jährige Motorradfahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Burgstetten-Burgstall: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Samstag kurz nach 15:00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einem holzverarbeitenden Betrieb in der Neue Straße. Zu einem offenen Brand kam es nicht, ein Silo voller Holzspäne musste abgelöscht werden. Die Feuerwehr Burgstetten war mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrleuten vor Ort im Einsatz.

Fellbach: Pedelec-Fahrer nach Sturz leicht verletzt

Am Samstag gegen 12:30 Uhr bog ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer von der Thomas-Mann-Straße in die August-Lämmle-Straße ab. Aufgrund eines Fahrfehlers verlor er dabei die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Zum Unfallzeitpunkt trug der Radfahrer keinen Helm. Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Schorndorf: Sachbeschädigung

Am Samstag zwischen 16:45 Uhr und 17:55 Uhr beschädigten Unbekannte die Glaseingangstüre eines Wohngebäudes in der Lange Straße durch Steinwürfe. In der Verglasung der Türe entstanden dadurch mehrere Risse.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise auf die Verursacher unter Telefon 07181 204-0.

Fellbach-Schmiden: Diebstahl aus Pkw

Am Sonntag bemerkte ein PKW-Besitzer gegen 22:00 Uhr, dass die Scheiben auf der Beifahrer- und Fahrerseite seines in seiner Hofeinfahrt in der Blumenstraße geparkten schwarzen 5er BMW, eingeschlagen waren. Der Innenraum wurde vollständig durchsucht, entwendet wurde jedoch ausschließlich ein Bedienelement. Zudem hatte der Dieb versucht, den Pkw über einen Kurzschluss zum Starten zu bringen, was jedoch misslang. Der Tatzeitraum kann von Sonntag, 10. März 2024 bis zum Sonntag, 17. März 2024 eingegrenzt werden.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeiposten Fellbach-Schmiden unter der Rufnummer 0711/9519130 zu melden.

