Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Straßenbahnfahrt endet im Arrest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (13.10.2023), gegen 12.30 Uhr, wurden Einsatzkräfte über einen 24-Jährigen Schwarzfahrer in einer Straßenbahn am Königsplatz informiert. Bei der Überprüfung des 24-Jährigen stellte sich heraus, dass weitere Maßnahmen auf einer Polizeidienststelle notwendig sind. Damit war der 24-Jährige nicht einverstanden. Er weigerte sich trotz mehrfacher Erklärung der Hintergründe, der Aufforderung nachzugehen. Der Mann verhielt sich unkooperativ und aggressiv. Dies ging soweit, dass er Widerstand leistete und um sich schlug. Der 24-Jährige wurde daraufhin gefesselt und in eine Arrestzelle verbracht. Zwei Einsatzkräfte wurden dabei leicht verletzt. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte sowie Widerstands gegen Vollzugsbeamte und Leistungserschleichung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell