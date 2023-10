POL Schwaben Nord: Gebäude und Pkws mutwillig beschädigt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (14.10.2023), gegen 16.30 Uhr, fiel ein 21-Jähriger im Bereich der Hermanstraße auf, da er wahllos Passanten anging. Der 21-Jährige warf entlang der Hermanstraße grundlos Gegenstände um sich und schrie vorbeigehende Passanten an. Teilweise ging er Passanten auch körperlich an. Als er eine Mutter mit ihren sieben Kindern sah, ging er auf sie zu und schüttelte einige ihrer ...

