Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz nach Fund bislang unbekannter Substanzen

Augsburg (ots)

Gundelfingen - Heute wurde der Polizei der Fund von augenscheinlich unterschiedlichen Substanzen in einem Wohnhaus in der Mozartstraße mitgeteilt. Die Substanzen könnten nach bisherigem Stand einem Bewohner des Hauses gehören. Gundelfingen - Eine Polizeistreife hat nach der Mitteilung die Substanzen vor Ort in Augenschein genommen und daraufhin Kontakt mit Fachleuten, unter anderem des Bayerischen Landeskriminalamts, aufgenommen. Nach aktuellem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Stoffe bzw. deren Kombination eine Gefahr ausgehen könnte. Aus diesem Grund wurde der mögliche Gefahrenbereich um das Wohnhaus geräumt und ist derzeit in einem Radius von mehreren hundert Metern abgesperrt. Für betroffene Anwohner ist die Prenzhalle sowie die Kreissporthalle ab sofort geöffnet. Wie in solchen Fällen üblich sind auch mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vorsorglich vor Ort. Die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts wird noch heute die aufgefundenen Substanzen vor Ort überprüfen und befindet sich derzeit auf dem Weg nach Gundelfingen. Pressevertreter werden gebeten, die Sperrungen um den Gefahrenbereich vor Ort zu beachten und bei Rückfragen ausschließlich mit der Pressestelle des Polizeipräsidiums unter Tel. 0821/323-1014 Kontakt aufzunehmen. Die Pressestelle wird schriftlich über neue Sachstände informieren.

