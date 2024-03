Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, E-Bike entwendet, Widerstand nach Unfall

Aalen (ots)

Winnenden: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitag 18:30 Uhr und Samstag 03 Uhr einen in der Industriestraße geparkten Fiat indem er an diesem drei Reifen zerstach. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Widerstand nach Verkehrsunfall

Am Samstagabend gegen 21:15 Uhr befuhr eine 34-jährige Renault-Fahrerin die Bachstraße entgegen der Fahrtrichtung und kollidierte mit einem ordnungsgemäß fahrenden Skoda-Fahrer. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die 34-Jährige konnte später durch die Polizei ermittelt werden. Während der polizeilichen Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Sie beleidigte die Beamten während der Unfallaufnahme mehrfach. Als die 34-Jährige in ein Krankenhaus gebracht wurde um dort eine Blutentnahme durchzuführen, wehrte sie sich und trat mit dem Fuß gegen einen Polizisten. Gegen sie wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Remshalden: Briefkasten beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Freitagabend gegen 22:45 Uhr einen Briefkasten an einem Wohnhaus in der Lessingstraße. Hierzu sprengte er den Briefkasten mit einem Feuerwerkskörper in die Luft. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Waiblingen: E-Bike entwendet

Ein Dieb entwendete am Samstag zwischen 12:45 Uhr und 16:45 Uhr ein E-Bike welches an den Fahrradständern am Bahnhof in Waiblingen verschlossen abgestellt war. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

