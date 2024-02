Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die mutmaßliche Betrügerin?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Fotos sucht die Polizei nach einer Tatverdächtigen in mehreren Fällen von gewerbsmäßigem Betrug. Die Unbekannte wird verdächtigt, in der Zeit von Montag, 20. November 2023, bis Freitag, 24. November 2023, in mehreren Fällen mindestens versucht zu haben, über internetbasierte Verfahren Bankkonten zu eröffnen.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 7212 im Kriminalkommissariat 12 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder und die Beschreibung der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/127390

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell