Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsches Pferd sorgt für Polizeieinsatz

Gelsenkirchen (ots)

Ein Spielzeugpferd sorgte am frühen Morgen, 14. Februar 2024, ab 7.46 Uhr für einen Polizeieinsatz. Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen, weil er ein totes Pferd in einem Bachlauf an der Coesfelder Straße in der Resser Mark vermutete. Als sich die eingesetzten Kräfte dem Kadaver näherten, stellten sie zum Glück schnell fest, dass es sich um ein Spielzeug-Fohlen handelte. Die Beamten zogen das Spielzeug aus dem Wasser und ließen es entsorgen. Die Ermittlungen sind damit in diesem Fall abgeschlossen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell