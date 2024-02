POL-GE: Sachbeschädigung in Bismarck - 19-Jähriger in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen zieht nach dem traditionellen Rosenmontagszug im Stadtteil Erle ein positives Fazit. In der Spitze feierten rund 20.000 Karnevalisten am 12. Februar 2024 weitestgehend friedlich in der Zeit von etwa 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr rund um die Cranger Straße. Um den Karnevalszug durchführen zu können, mussten zahlreiche Straßen im Umkreis abgesperrt werden. Rückfragen bitte an: ...

