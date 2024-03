Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperverletzung in Bus, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwoch gegen 20:45 Uhr beobachteten Zeugen einen Mann in einem in der Waldseer Straße fahrenden Linienbus, der während der Fahrt einer Frau mit der Faust ins Gesicht schlug. Sie trug nach Zeugenangaben eine Platzwunde unter dem rechten Auge davon. Anschließend stieg der Tatverdächtige in aggressiver Stimmung an der Haltestelle Ruhhecke aus, während die Geschädigte weiterfuhr und an der Haltestelle Friedhof ausstieg. Die Tat ereignete sich in der Buslinie 572 wenige Meter hinter dem Ortseingangsschild von Speyer. Die beiden Beteiligten sind der Polizei namentlich nicht bekannt. In welcher Beziehung sie zueinander stehen, ist der Polizei daher ebenfalls unbekannt. Der Beschuldigte hatte rote Haare, einen Bart und trug eine Lederjacke. Die Geschädigte trug einen schwarzen Mantel sowie einen Rollkragenpullover. Die Polizei fahndete nach Eingang der Meldung mit mehreren Streifen erfolglos nach den Beteiligten und bittet daher um Zeugenhinweise.

Zeugen oder die beiden Beteiligten selbst werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell