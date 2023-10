Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener Fahrradfahrer fährt gegen geparkten Pkw - 2,39 Promille

Schöningen (ots)

Schöningen, Büddenstedter Straße

28.10.2023, 16.30 Uhr

Am Samstagnachmittag fuhr ein 61 Jahre alter Radfahrer unter Alkoholeinfluss auf einem Parkplatz in der Büddenstedter Straße in Schöningen gegen einen geparkten Renault Twingo. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Zeugen sahen am Samstagnachmittag, wie der 61-Jährige mit seinem Fahrrad von der Büddenstedter Straße kommend über den Parkplatz in Richtung des Einkaufsmarktes fuhr. Nahezu zeitgleich kollidierte der Zweiradfahrer mit dem dort geparkten Twingo. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, konnte jedoch von den Zeugen angehalten werden. Hierbei bemerkten sie Alkoholgeruch und verständigten umgehend die Polizei.

Gegenüber den eingesetzten Beamten bestritt der 61-Jährige zunächst, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Mit einem Alcotest zeigte er sich jedoch einverstanden. Der Test ergab einen Wert von 2,39 Promille. Da der Unfallhergang aufgrund der Zeugenaussagen unstrittig war, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, die in der Klinik in Helmstedt entnommen wurde.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell