Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand auf Firmengelände, Einbruch, Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Schrozberg: Fahrrad entwendet

Zwischen Dienstag, dem 12.03.2024, 18:30 Uhr Freitag, den 15.03.2024, 9:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein Fahrrad aus einer unverschlossenen Garage im Eibenweg. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Cube, Modell Access, WS in den Farben Lila und Schwarz.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 9250-10.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Betriebsgelände

Zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Montag, 9:45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Breiteich Straße. Auf dem Gelände verschafften sich die Eindringlinge Zugang zu einem Gebäude, in welchem sie unter anderem einen Tresor öffneten. Aus diesem heraus entnahmen sie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Zudem entwendeten sie weitere auf dem Gelände gelagerte Elektronikartikel. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 1.300 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Rosengarten: Brand auf Firmengelände

Am Montag gegen 11:42 Uhr erreichte das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Aalen ein Notruf bezüglich eines Brandes auf einem Firmengelände im Kocherweg in Rosengarten. Beim Eintreffen der Polizei stand eine Firmenhalle bereits in Vollbrand, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Freiwillige Feuerwehr Rosengarten und Schwäbisch Hall waren mit ca. 100 Kräften im Einsatz. Das Deutsche Rote Kreuz mit drei Rettungswagen und zwei Notärzten vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Feuer durch Schweißarbeiten ausgelöst. Insgesamt wurden aufgrund von Rauchgasintoxikation vier Personen leicht und zwei Personen schwerverletzt. Zum Zeitpunkt der Brandauslösung befanden in etwa 20 Personen im Objekt. Die genaue Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell