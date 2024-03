Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Diebstahl, Sachbeschädigung, Schule mit Hakenkreuzen beschmiert

Aalen (ots)

Winnenden: Unfall auf der Bundesstraße

Am Montag gegen 13:30 Uhr wollte ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes 300D vom Beschleunigungsstreifen auf die B14 in Fahrtrichtung Waiblingen auffahren. Dabei verlor er die Kontrolle über den PKW, weshalb er über die linke Fahrspur der Bundesstraße fuhr und gegen die Mittelleitplanke stieß. Von dort wurde der abgewiesen und prallte gegen einen auf der linken Spur fahrenden Audi A4 Avant eines 31-Jährigen. Zuletzt stieß der Mercedes dann noch auf dem Beschleunigungsstreifen gegen die rechte Leitplanke, wo er zum Stehen kam. Der Mercedes wurde bei dem Unfall vollkommen zerstört der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. An dem Audi entstand ebenfalls ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt.

Winnenden-Höfen: Diebstahl von Baumaterial

Zwischen Samstag, 13:00 Uhr und Montag, 8:00 Uhr betraten Unbekannte eine Baustelle im Seehaldenweg und entwendeten von dort Baumaschinen und Baumaterial im Wert von bis zu 15.000 Euro. Zudem durchtrennten die Eindringlinge bereits auf der Baustelle verlegte Kabel, so dass ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand.

Die Polizei Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 694-0.

Murrhardt/Fornsbach: Sachbeschädigung

Ein VW-Passat, welcher im Zeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, in der Schäferstraße abgestellt war, wurde von einem bislang Unbekannten beschädigt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter 07192 5313 entgegen.

Backnang: Hakenkreuze und SS-Runen an Schulgebäude

Unbekannte beschmierten am Sonntag zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr in der Hohenheimer Straße ein Schulgebäude mit Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen, darunter Hakenkreuze und SS-Runen. Zudem klebten die Täter mehrere Aufkleber mit ausländerfeindlichen Parolen Türen, Mülleimer und Briefkästen. In vier der Aufkleber waren Rasierklingen eingearbeitet. Hierdurch wurde glücklicherweise niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07361 580-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell