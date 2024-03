Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Nebelunfälle - Altmetall entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Eigenen Angaben zufolge erkannte ein 25-Jähriger, der mit seinem VW T-Roc die B 19 zwischen Abtsgmünd und Schäufele befuhr, am Montagabend gegen 22.20 Uhr wegen Nebel den Kreisverkehr zu spät und fuhr auf diesen auf. Anschließend kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Nach dem Unfall war der VW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

Abtsgmünd: 2500 Euro Schaden

Ebenfalls dichter Nebel war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 22.15 Uhr auf der B 19 zwischen Waiblingen und Abtsgmünd ereignete. Eine 18-Jährige erkannte den Straßenverlauf nicht mehr und fuhr mit ihrem Seat Ibiza eine Böschung hinab. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße missachtete eine 21-jährige Ford-Fahrerin am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Vorfahrt eines 62 Jahre alten Toyota-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die Unfallbeteiligten unverletzt blieben, entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrerin leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich eine 68 Jahre alte Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Montagnachmittag zu. Gegen 15.40 Uhr befuhr die Frau die Leutzestraße, wo sie aufgrund eines Fahrfehlers auf die Fahrbahn stürzte. Die 68-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Rad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Bartholomä: Aufgefahren

Mit seinem Lkw fuhr ein 58-Jähriger am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Otto-Höflinger-Straße auf den Opel eines 49-Jährigen auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro entstand.

Hofen: Altmetall entwendet

Am vergangenen Wochenende fand in Aalen-Hofen eine angemeldete Vereins-Altmetallsammlung statt, die zuvor angekündigt wurde, so dass die Anwohner ihr Altmetall zur Abholung an den Straßenrand stellten. Inzwischen stellte sich heraus, dass dieses Altmetall teilweise im Vorfeld von Unbekannten entwendet wurde. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen aufgefallen ist, dass ihr bereit gestelltes Altmetall von Unbekannten in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendet wurde, werden gebeten sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361/97960 zu melden.

