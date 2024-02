POL-GÜ: Unbekannte Täter entwenden SUV von Privatgrundstück in Prebberede

Güstrow/ Dummerstorf (ots) - Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Serbe mit seinem LKW die BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock als er kurz hinter der Ausfahrt des Parkplatzes "Recknitz Niederung Ost" aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn abkam. Am Unfallort entstanden erhebliche Schäden an der Baulast und an dem Fahrzeuggespann. ...

