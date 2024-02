Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall mit LKW auf der BAB 19

Güstrow/ Dummerstorf (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Serbe mit seinem LKW die BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock als er kurz hinter der Ausfahrt des Parkplatzes "Recknitz Niederung Ost" aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn abkam. Am Unfallort entstanden erhebliche Schäden an der Baulast und an dem Fahrzeuggespann. Der LKW war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Während der Abarbeitung des Verkehrsunfalles kam es nur zu leichten Verkehrseinschränkungen im Bereich des Einfädelungsstreifens. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 39.000EUR. Aufgrund des Sekundenschlafes wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

