POL-EL: Nordhorn - Citroën beschädigt

Nordhorn (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Montag zwischen 6.55 und 11.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Hühnerkamp in Nordhorn eingebrochen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten unter anderem Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

