Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Körperliche Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am frühen Freitagabend, gg. 20.00 Uhr, kam es im Bereich der Heidelberger Kurfürstenanlage, Höhe Ringstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei gerieten vier männliche Personen auf der Straße aus noch unbekannten Gründen in Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung überging. Dabei erlitt ein 27-jähriger Beteiligter eine Schnittverletzung am Arm, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Zwei männliche Beteiligte flüchteten zu Fuß auf der Ringstraße und konnten im Rahmen der mit mehreren Streifenwagen eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Zur Beschreibung der flüchtigen Personen wurde bislang nur bekannt, dass diese männlich und dunkel gekleidet waren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall, insbesondere zu den flüchtigen Personen machen können, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0621/174 - 4444 in Verbindung zu setzten.

