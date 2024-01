Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mauer

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung auf der B45

Mauer / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr befuhr ein 50-jähriger Renault-Fahrer die Heidelberger Straße von Mauer kommend und wollte nach links auf die B45 in Fahrtrichtung Sinsheim abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes Benz, der von links kommend in Richtung Neckargemünd unterwegs war. Die 52-jährige Fahrerin des Mercedes Benz wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall im Frontbereich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Gegen den Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verletzung der Vorfahrt ermittelt. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell