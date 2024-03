Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mehrere Unfälle auf Autobahn, Unfallflucht

Aalen (ots)

Wolpertshausen/ Kochertalbrücke/: Mehrere Unfälle auf Autobahn

Am Dienstagmorgen kam es auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg zu mehreren Unfällen, welche auf schlechte Sicht, bedingt durch Nebel und zu hohe, nicht an die schlechten Sichtverhältnisse angepasste Geschwindigkeit zustande gekommen waren.

Gegen 6:15 Uhr war ein 38-jähriger Skoda-Fahrerauf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als er offenbar aufgrund von Sekundenschlaf etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Wolpertshausen auf einen vorausfahrenden Sattelzug auffuhr. Nach dem Zusammenstoß wurde der PKW nach rechts abgewiesen, wo er mit der Leitplanke kollidierte. Der 38-Jährige Skoda-Fahrer und sein 53-jährier Beifahrer blieben unverletzt. Eine 57-jährige Frau, welche unangeschnallt auf der Rückbank des Fahrzeuges saß, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Skoda, und dem Sattelzug entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Auf der Kochertalbrücke kam es zudem gegen 7:15 Uhr aufgrund von Nebel zu zwei weiteren Auffahrunfällen auf dem linken Fahrstreifen. Beim ersten Unfall fuhr eine Mercedes A-Klasse auf einen 12er BMW auf. Hierbei entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Bei einem zweiten Unfall fuhr ein Opel Astra auf einen vorausfahrenden Skoda Superb auf. Dabei entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

Ebenfalls auf der Brücke kam es zu einem Unfall zwischen zwei Sattelzügen auf der rechten Fahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg. Vermutlich ebenfalls aufgrund der schlechten Sicht wegen des Nebels in Kombination mit zu hoher, nicht an die Sichtverhältnisse angepasster Geschwindigkeit übersah ein 25-jähriger Fahrer eines MAN Sattelzuges einen vorausfahrenden Mercedes-Sattelzug eines 42-Jährigen. Der 25-Jährige versuchte noch einen Zusammenstoß zu verhindern, indem er mit seinem LKW auf den linken Fahrstreifen zog. Dies gelang jedoch nicht, so dass er seitlich versetzt mit dem Auflieger des vorausfahrenden Sattelzuges zusammenstieß. Dabei wurde die Fahrerkabine des MAN aufgerissen, sowie der Auflieger des Mercedes-Sattelzuges. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Es entstand jedoch Sachschaden von vermutlich mehr als 100.000 Euro.

Gaildorf: Unfallflucht

Am Montag zwischen 7:00 Uhr und 16:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Gartenstraße geparkten Renault Traffic am Heck. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro an dem Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Gaildorf bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 07971 95090.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell