Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis SChwäbisch Hall: Unfall nach Fehler beim Überholen

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Unfall nach Fehler beim Überholen

Am Dienstagabend gegen 19:20 Uhr befuhr ein 45-jähriger Skoda-Fahrer die L1042 von Obersteinach in Richtung Hörlebach. Dabei wollte er einen vor ihm fahrenden, 55-jährigen Lkw-Fahrer überholen. Der 45-jährige begann mit dem Überholvorgang, übersah aber einen entgegenkommenden 42-jährigen Audi-Fahrer. Um einen Unfall zu verhindern, zog der 45-Jährige sein Fahrzeug nach rechts und touchierte den Lkw. Der 42-Jährige wich nach rechts aus und fuhr in den Grünstreifen, hierbei beschädigte er einen Leitpfosten. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell