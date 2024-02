POL-PB: Stromkabel auf Baustelle gestohlen

Salzkotten (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 22. Februar, 14.00 Uhr, auf Donnerstag, 23. Februar, 15.25 Uhr in das Bürgerhaus an der Hederbornstraße in Salzkotten-Upsprunge eingebrochen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

