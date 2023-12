POL-FR: Steinen: Einbruch in Café eines Seniorenzentrums

Freiburg (ots) - Folgemeldung: Der 82-jährige Fußgänger verstarb am 23.12.2023 im Krankenhaus. Ursprungsmeldung: Ein 82-jähriger Fußgänger wurde am Montag, 11.12.2023, gegen 17.30 Uhr, in der Hauptstraße von einem Pkw erfasst. Er wurde schwer verletzt. Der Fußgänger trat in Höhe der Werner-Glatt-Straße ...

