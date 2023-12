Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Binzen: Fußgänger überquert Fahrbahn und wird von Pkw erfasst - schwer verletzt - // hier: Fußgänger verstorben

Freiburg (ots)

Folgemeldung:

Der 82-jährige Fußgänger verstarb am 23.12.2023 im Krankenhaus.

Ursprungsmeldung:

Ein 82-jähriger Fußgänger wurde am Montag, 11.12.2023, gegen 17.30 Uhr, in der Hauptstraße von einem Pkw erfasst. Er wurde schwer verletzt. Der Fußgänger trat in Höhe der Werner-Glatt-Straße von einem unbeleuchteten Grünstreifen auf die Fahrbahn der Hauptstraße und wollte diese überqueren. Dabei übersah er eine von Binzen kommende in Richtung Dreispitzkreisel fahrende 42-jährige Pkw-Fahrerin. Auf der Fahrbahn der Pkw-Fahrerin kam es zur Kollision mit dem Fußgänger. Dieser wurde von der Fahrzeugfront nach links abgewiesen und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Mit schweren Verletzungen wurde der Fußgänger vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Erstversorgung des Fußgängers musste die Landstraße kurzfristig gesperrt werden.

