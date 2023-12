Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Petroleum im Tank sorgt für starke Rauchentwicklung und Auslösung einer Brandmeldeanlage in einer Tiefgarage

Freiburg (ots)

Ein stark qualmender Pkw eines 53-jährigen Mannes sorgte am Samstag, 23.12.2023, kurz nach 17.00 Uhr, für die Auslösung einer Brandmeldeanalge in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums in der Hauptstraße unweit des Polizeireviers. Eine Polizeistreife bemerkte einen stark qualmenden Pkw, welcher gerade die Tiefgarage des Einkaufszentrums verließ und kontrollierte dessen 53-jährigen Fahrer. Gleichzeitig ging bei der Feuerwehr ein Brandmeldealarm ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass die gesamte Tiefgarage sehr stark verraucht war. Ursächlich dürfte der stark qualmende Pkw des 53-Jährigen gewesen sein. Warum der Pkw so stark qualmte begründete der 53-Jährige mit einem Tipp aus dem Internet. Aufgrund Startschwierigkeiten seines Pkw habe er dort recherchiert und gelesen, dass man zum besseren Starten des Motors Petroleum dem Tank zugeben soll, was er wohl auch tat und zu mindestens beim Starten und Anfahren des Fahrzeuges für eine starke Rauchentwicklung sorgte.

