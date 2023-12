POL-FR: Albbruck: Pedelec aus Carport entwendet

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 23.12.2023, 15.00 Uhr bis Sonntag, 24.12.2023, 09.00 Uhr, brach ein Unbekannter die Eintrittskasse beim Eingangstor des Wildgeheges "Am Mühleberg" auf. Aus der Kasse wurden die Tageseinnahmen, deren Höhe hier nicht bekannt ist, entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

