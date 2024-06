Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, B 311

Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der B 311 zwischen Geisingen und Immendingen - fünf verletzte Personen und hoher Sachschaden (05.06.2024)

Geisingen - B 311 (ots)

Fünf verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 311 zwischen Geisingen und Immendingen - auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Geisingen - ereignet hat. Eine 26 Jahre alte Frau war mit einem VW-T-Cross von der A 81 abgefahren. An der Einmündung zur B 311 bog sie nach links in Richtung Geisingen ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Immendingen fahrenden Dacia Duster einer 40-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Autos in die Schutzplanke. Die Fahrerin und der 67-jährige Beifahrer im Dacia erlitten leichte Verletzungen, ein mitfahrendes 6-jähriges Kind verletzte sich schwer. Auch die VW-Fahrerin und ihr 52-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen bei dem Unfall zu. Rettungswagen brachten alle Verletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden von je 20.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell