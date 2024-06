Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsunfall- rund 12.500 Euro Sachschaden (05.06.2024)

Spaichingen (ots)

Etwa 12.500 Euro Sachschaden ist die Gesamtbilanz eines Verkehrsunfalls, den ein Autofahrer am Mittwochmittag gegen 11:30 Uhr verursacht hat. Ein 47-jähriger Opel- Fahrer bog von der Straße "Am Unterbach" auf die Schuraer Straße nach links ab. Ein vorfahrtsberechtigter 74-Jähriger fuhr mit einem Suzuki Vitara auf der Schuraer Straße in Richtung Ortsausgang. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell