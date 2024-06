Konstanz (ots) - Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Diebstahl in einem Taxi gekommen, bei dem ein Unbekannter die Tageseinnahmen eines Taxifahrers geklaut hat. Kurz nach 15 Uhr stieg ein unbekannter Fahrgast am Bahnhof Konstanz in das Taxi eines 57-Jährigen und ließ sich zum Klinikum fahren. Seine Fahrt bezahlte der Mann zwar, nahm aber in einem unbeobachteten ...

mehr