Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Unbekannte Täter entwenden Sonnensegel vom Kita Hof

Schwerin (ots)

Ein sechs mal fünf Meter großes Sonnensegel wurde am Wochenende von dem Hof einer Kindertageseinrichtung in Schwerin im Stadtteil Großer Dreesch entwendet. Den Verlust stellten die Mitarbeiter am Montagmorgen (14.08.2023) fest. Das Sonnensegel diente den Krippenkindern auf dem Hof zum Schutz vor Sonneneinstrahlung. Die bisher unbekannten Täter durchtrennten ein Stahlseil, um an das orangefarbene Sonnensegel zu gelangen und verursachten einen Schaden von ca. 4.000EUR. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu dem Diebstahl in der Von-Stauffenberg-Straße. Wer Hinweise zum Verbleib des Sonnensegels oder zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen.

