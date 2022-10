POL-WES: Moers - Termin Fahrradcodierung

Dinslaken (ots) - Am 04.10.2022 suchten mehrere Polizeibeamte mit Hilfe eines Polizeihubschraubers nach einem 83-jährigen vermissten Mann aus Dinslaken. Der 83-Jährige war aufgrund eines medizinischen Notfalles in das evangelische Krankenhaus in Dinslaken eingeliefert worden. Er entfernte sich daraufhin unbemerkt aus dem Krankenhaus. Aufgrund der Gesamtumstände ...

