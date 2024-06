Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fahrgast bestielt Taxifahrer- Hinweise erbeten (05.06.2024)

Konstanz (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Diebstahl in einem Taxi gekommen, bei dem ein Unbekannter die Tageseinnahmen eines Taxifahrers geklaut hat. Kurz nach 15 Uhr stieg ein unbekannter Fahrgast am Bahnhof Konstanz in das Taxi eines 57-Jährigen und ließ sich zum Klinikum fahren. Seine Fahrt bezahlte der Mann zwar, nahm aber in einem unbeobachteten Moment den Geldbeutel des Taxifahrers mit den Tageseinnahmen, Ausweisen und einer EC-Karte mit. Bei dem Dieb soll es sich um einen zwischen 40 und 45 Jahre alten Mann, der ungefähr 170 Zentimeter groß ist, kurze Haare hat, und eine Brille trug, handeln. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

