Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer verletzt sich bei Unfall leicht (05.06.2024)

Konstanz (ots)

Ein leicht verletzter Radfahrer ist die Folge eines Unfalls, der am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf der Straße "Am Seerhein" passiert ist. Eine 53-jährige Fahrerin eines Peugeot parkte langsam aus einem Stellplatz auf der Straße "Am Seerhein" aus. Gleichzeitig war ein 56-Jähriger mit einem Fahrrad auf der Stromeyersdorfstraße unterwegs und bog an der Einmündung nach rechts auf die Straße "Am Seerhein" ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Radfahrer, der sich in der Folge leicht verletzte. Eine sofortige medizinische Behandlung war jedoch nicht von Nöten.

