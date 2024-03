Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach mutmaßlichen Betrügerinnen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0257

Die Polizei Dortmund sucht mit einem Beschluss des Amtsgerichts Dortmund und Fotos nach zwei mutmaßlichen Betrügerinnen.

Ersten Ermittlungen zufolge stehen die bislang unbekannten Frauen im Verdacht, am 13. September 2023 die Geldbörse eines Mannes in einer Bankfiliale in Dortmund-Brackel entwendet zu haben. Der Mann hatte die Geldbörse im Vorraum der Bank liegen lassen. Anschließend hoben die Frauen unberechtigter Weise Geld vom Konto des 91-jährigen Eigentümers in selbiger Bank ab.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden unbekannten Frauen machen können. Die Fotos der Tatverdächtigen sehen Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/129325

Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

