Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Beim Abbiegen touchiert und weitergefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Arnoldstraße/Adenauerring;

Unfallzeit: 26.01.2024, 12.50 Uhr;

Beim Abbiegen mit einem geradeaus fahrenden Wagen kollidiert ist am Freitag ein Unbekannter in Ahaus. Der Fahrer eines weißen SUV des Herstellers Mercedes, hatte sich gegen 12.50 Uhr auf die Linksabbiegespur der Arnoldstraße eingeordnet, um auf dem Adenauerring in Richtung Wüllener Straße weiterzufahren. Das tat dieser dann auch, obwohl er zuvor einen blauen Golf gestreift hatte, der sich auf der Geradausspur befand. Dessen Fahrer beabsichtigte, von der Arnoldstraße geradeaus in Richtung Vreden zu fahren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

