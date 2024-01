POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht auf Wallstraße

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Bömkesweg; Unfallzeit: 27.01.2024, 23:40 Uhr; Mit einem geparkten Wagen ist in der Nacht zum Samstag ein Pedelecfahrer in Bocholt kollidiert, in dessen Folge er stürzte und sich dabei verletzte. Der 30-Jährige war auf dem Gehweg des Bömkeswegs unterwegs, als es zu dem Geschehen kam. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. In der Atemluft des ...

mehr