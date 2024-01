Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alkoholisierter Radfahrer kollidiert mit Auto

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Bömkesweg;

Unfallzeit: 27.01.2024, 23:40 Uhr;

Mit einem geparkten Wagen ist in der Nacht zum Samstag ein Pedelecfahrer in Bocholt kollidiert, in dessen Folge er stürzte und sich dabei verletzte. Der 30-Jährige war auf dem Gehweg des Bömkeswegs unterwegs, als es zu dem Geschehen kam. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. In der Atemluft des Zweiradfahrers war deutlicher Alkoholgeruch wahrzunehmen: Ein Atemalkoholgerät zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,6 Promille schließen ließ. So folgte eine Blutentnahme, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell