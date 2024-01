Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Einfamilienhaus

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Schützenstraße;

Tatzeit: zwischen 26.01.2024, 15.30 Uhr, und 27.01.2024, 00:10 Uhr;

In ein Wohnhaus in Gescher sind Unbekannte eingebrochen. Um in das Gebäude an der Schützenstraße zu gelangen, brachen die Täter eine Terrassentür auf. Im Inneren durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Bei dem Geschehen, das sich zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Samstag, 00:10 Uhr abspielte, erbeuteten die Einbrecher Bargeld. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell