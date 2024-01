Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Nikolausstraße; Tatzeit: 26.01.2025, zwischen 02.50 Uhr und 08.30 Uhr; Einen weißen Land Rover haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Gronau entwendet. Der Wagen mit Kennzeichen aus dem Kreis Goslar stand auf der Nikolausstraße, als die Täter ihn zwischen 02.50 und 08.30 Uhr auf unbekannte Weise in Bewegung gesetzt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo ...

