Velen (ots) - Tatort: Velen-Ramsdorf, Kettelerstraße; Tatzeit: 25.01.2024, zwischen 16.45 Uhr und 20.45 Uhr; Bargeld haben Einbrecher am Donnerstag nach ersten Erkenntnissen in Velen-Ramsdorf gestohlen. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgehebelt und waren so in ein Wohnhaus an der Kettelerstraße gelangt. Zu der Tat kam es zwischen 16.45 Uhr und 20.45 Uhr. Hinweise erbittet die zuständige Kriminalinspektion I in ...

mehr