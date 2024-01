POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Einbruch durch Terrassentür

Velen (ots) - Tatort: Velen-Ramsdorf, Paulusstraße; Tatzeit: 26.01.2024, 00.50 Uhr; In der Nacht zum Freitag wollten Unbekannte in ein Geschäft in Velen einbrechen. Um in die Räume an der Paulusstraße zu gelangen, machten sie sich gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen entfernten sich die Täter ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) ...

mehr