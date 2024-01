Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Lack am Fiat zerkratzt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Am Driland;

Tatzeit: 23.01.2024, zwischen 10.00 Uhr und 22.00 Uhr;

Den Lack eines schwarzen Wagens auf der gesamten Fahrerseite zerkratzt haben Unbekannte in Gronau. Der Fiat stand am Dienstag zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr auf einer Hauseinfahrt an der Straße Am Driland, als er beschädigte wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell