POL-BOR: Heiden - Roten Citroen angefahren

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Borkener Straße;

Unfallzeit: 26.01.2024, zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr oder 27.01.2024, zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr;

Einen rot lackierten Wagen beschädigte hat ein Unbekannter auf einem Hotelparkplatz in Heiden. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher des Verkehrsunfalls. Der Citroen stand am Freitag zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr sowie am Samstag zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr an der Borkener Straße, als es zu dem Geschehen gekommen sein muss. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

