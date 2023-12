Hauptzollamt Singen

HZA-SI: ZOLL-Container in Konstanz schließt zum Jahresende

Abfertigungsstelle auf dem Parkplatz des Bodenseeforums schließt am 30.12.2023

Singen (ots)

Konstanz: Zum Jahresende 2023 schließt der ZOLL die Abfertigungsstelle auf dem Parkplatz des Bodenseeforums in der Reichenaustraße 44. Ausfuhrkassenzettel können hier noch am 30.12.2023 bis 20 Uhr vorgelegt werden. Alternativ stehen den Reisenden in Konstanz die Zollämter Konstanz-Autobahn, Personenbahnhof, Emmishofer Tor und Kreuzlinger Tor zur Abfertigung ihrer Ausfuhrkassenzettel zur Verfügung.

Die Öffnungszeiten der Zollämter in Konstanz finden sie unter www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell