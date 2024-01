Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Schreckschusswaffe bei Einbruch erbeutet

Bahnhof Reken (ots)

Tatort: Bahnhof Reken, Konrad-Adenauer-Straße;

Tatzeit: 21.01.2024, 11.00 Uhr, und 27.01.2024, 12.00 Uhr;

Eine Schreckschusswaffe erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Bahnhof Reken. Um in das Gebäude an der Konrad-Adenauer-Straße zu gelangen, hatten die Täter zwischen dem 21.01.2024, 11.00 Uhr, und dem 27.01.2024, 12.00 Uhr, eine Terrassentür aufgebrochen. Im Haus durchwühlten die Eindringlinge sämtliche Räume. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell